Epic Games: Into the Breach totalmente gratis por tiempo limitado

Desde su estreno, la tienda de Epic Games ha demostrado ser una de las más interesantes para los jugadores. No solo cuenta con un imponente catálogo de juegos que poder adquirir, sino que cada semana nos brindan nuevas oportunidades para seguir sumando títulos a nuestra biblioteca. Y como era de esperar, una semana más la compañía tiene grandes propuestas para nosotros. Un nuevo título que poder sumar sin gasto alguno a nuestra biblioteca de juegos.

Aprovecha la oportunidad de añadir Into the Breach totalmente gratis a tu biblioteca. Eso sí, recuerda que esta oportunidad llega por tiempo limitado pues, como sucede desde que Epic Games Store comenzó con esta propuesta, los jugadores sólo pueden descargar este título por tiempo limitado. Es decir, hasta el jueves de la semana que viene, momento en el que dos nuevos títulos llegarán a la tienda para revolucionar la jugabilidad y ofrecer grandes historias a los jugadores.

Como bien os indicamos, la compañía ya ha confirmado que dos nuevos títulos se sumarán a esta gran promoción la semana que viene. En el momento en el que Into the Breach deje de estar disponible, será la ocasión perfecta para que los jugadores puedan agregar a su biblioteca Where the Water tastes like Wine y Railway Empire estarán disponibles de forma totalmente gratuita.

Pero ahora vamos a centrarnos en las grandes oportunidades disponibles esta semana. Into the Breach es un título en el que tendremos la oportunidad de manejar a poderosos mechas que tendrán que enfrentarse a grandes peligros. Este indie no solo promete ofrecernos una experiencia divertida y unos gráficos inolvidables, sino que también nos garantiza tener para nosotros una buena dosis de acción acompañada de una historia perfectamente llevada. Una pieza que, para muchos jugadores, se ha vuelto insuperable.