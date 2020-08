Epic Games Store: Descarga totalmente gratis Remnant y Alto Collection por tiempo limitado

Si algo ha dejado claro la tienda de los creadores de Fortnite es que tiene intención de llegar a lo más alto ofreciendo las mejores experiencias a los jugadores. Para ello no solo nos ofrece un amplio catálogo de juegos que poder comprar y sumar a nuestro catálogo, sino que incluso nos sorprende semana tras semana con grandes títulos que poder descargar de forma totalmente gratuita.

En esta ocasión la compañía, además de darnos la oportunidad de conseguir de forma totalmente gratuita el recién estrenado A Total War Saga: Troy, también nos brinda la oportunidad de conseguir dos nuevos títulos. Aprovecha la oportunidad de unir a tu biblioteca de juegos Remnant: From The Ashes y The Alto Collection, dos increíbles propuestas que te presentarán la mejor experiencia.

Por una parte nos encontramos con Remnant: From The Ashes, el título más conocido de las opciones presentes. Nos presenta una historia en la que debemos enfrentarnos a unas fuerzas malignas de otra dimensión que han sumido al mundo en un caos absoluto. Como uno de los últimos supervivientes tendremos que enfrentarnos a estas hordas de enemigos buscando reconquistar todo lo que actualmente está perdido.

Por otra parte tenemos La colección Alto en la que se nos presenta una aventura indie de lo más divertida. Simplemente tendremos que ir deslizándonos por laderas montañosas e incluso dunas que han sido modeladas por el propio viento. Todo esto a base de ir cruzando bosques y realizamos alguna que otra visita a ruinas que han sido olvidadas con el paso de los años.