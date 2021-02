¿Esperando la llegada de la Blizzcon? Este es su calendario oficial de eventos

Queda muy poco para que los jugadores puedan disfrutar de una de las conferencias más esperadas por los jugadores. Después de todo, Blizzard tiene grandes proyectos en marcha y otros tantos que todavía están por llegar. Y lo mejor es que estos estarán presentes en la BlizzCon, la conferencia en la que podremos ver un completo repaso por parte de la compañía de las grandes novedades que están por llegar.

Si bien hace unos días confirmaban que no conoceremos la fecha de lanzamiento de grandes obras como Overwatch 2 y Diablo 4, eso no significa que estos no vayan a estar presentes. Sino que tienen un espacio muy bien reservado en el calendario de Blizzard. Eso sí, con ciertas peculiaridades a tener en cuenta puesto que la compañía ha confirmado que se podrá seguir en seis canales diferentes.

Lucio en Overwatch 2 | Blizzard

Cada uno de los canales tendrá su programación propia, con canales que tendrán charlas y vistazos a distintos juegos. Y, por supuesto, canales de juegos centrados en WoW, Diablo e incluso Overwatch. En estos ofrecerán contenido exclusivo de cada videojuego, incluyendo charlas extensas por parte de los desarrolladores e incluso algunas competiciones relacionadas con los juegos ya disponibles.

Lo interesante de esto es que la inauguración comenzará el 19 de febrero a las 11 de la noche y estará bien presente el 20 de febrero a las 9, momento en el que podremos seguir de cerca más contenido. Lo que nos deja con las dudas es saber si tendremos grandes anuncios relacionados con Diablo IV y Overwatch 2 o si, por algún motivo, esta será de las sorpresas que no quieran adelantar.