Evento de Ed Sheeran en Pokémon GO: Fechas, código de regalo y todos los detalles para participar

El cantante Ed Sheeran actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. No solo por el hecho de que ha podido estar presente en el programa de Charlando tranquilamente de Ibai, sino por la llegada de varias canciones que ya han sido capaces de situarse en los primeros puestos. Sin embargo, esto no acaba aquí puesto que recientemente se insinuaba su colaboración con Pokémon GO, un evento que ahora ya podemos conocer con más detalle y que podremos disfrutar a partir del 22 de noviembre.

La colaboración de Ed Sheeran con Pokémon GO es mucho más de lo que llegábamos a pensar. Y es que no solo se limitará a tener presencia dentro del juego de una forma muy especial, sino que además nos dará la oportunidad de conseguir objetos gratis. Con intención de que puedas disfrutar al máximo de esta propuesta, vamos a contarte todos los detalles para que no te pierdas nada.

Evento de Pokémon GO y Ed Sheeran: Fechas y horario

Este nuevo evento no estará disponible para siempre, sino que para poder formar parte de este, tendremos que estar atentos a unas horas específicas. Exactamente tendremos que estar disponibles del 22 al 30 de noviembre.

Comienzo del evento - Lunes, 22 de noviembre a las 20:00 horas

- Lunes, 22 de noviembre a las 20:00 horas Finalización del evento - Martes, 30 de noviembre a las 22:00 horas

Como viene siendo habitual en cada uno de los eventos, también tendremos bonus activos. Debes saber que a la hora de sacar una instantánea cada día podrás llevarte una grata sorpresa. No solo eso, sino que además, desde el comienzo del evento hasta el último día escucharás la canción “Overpass Graffiti” cada noche en el juego.

Ed Sheeran tendrá una actuación especial en Pokémon GO

Si bien las bonificaciones ya pueden parecer asombrosas, la realidad es que el evento va un paso más allá. Esto se debe a que tendremos una actuación especial del cantante, aprovechando el lanzamiento de su nuevo álbum “=”. Debido a esto, tendremos una actuación especial a la que podremos acceder desde la sección “Noticias” del juego y que incluirá las siguientes canciones:

Perfect

Bad Habits

Overpass Graffiti

Thinking Out Loud

First Time

Shivers

Como bien se ha indicado, esta actuación especial estará disponible más de un día. Exactamente durante toda la duración del evento. Por ello, si no quieres perderte la oportunidad de escucharlo y disfrutar de estas canciones presentes en Pokémon GO, debes anotar muy bien las fechas y horarios.

Pokémon confirmados para el evento de Pokémon GO x Ed Sheeran

Uno de los puntos más importantes para los fans de Pokémon GO es saber precisamente los Pokémon que destacarán con luz propia en el evento. Ed Sheeran ha confirmado ser un fan de los Pokémon de tipo agua, por lo que el principal atractivo de este evento será que los Pokémon de tipo agua tendrán una mayor presencia. De hecho, durante el evento tendremos acceso a todos los Pokémon iniciales y, en algún caso, incluso más especiales.

Totodile

Mudkip

Piplup

Oshawott

Squirtle con gafas de sol (disponible también como recompensa de las tareas de investigación)

Froakie

Recompensas gratuitas del evento de Ed Sheeran

Por supuesto, no solo los Pokémon tiene un gran protagonismo en este evento, sino que también tendremos la oportunidad de conseguir recompensas gratuitas. ¿Quieres conseguir la sudadera de Ed Sheeran para personalizar a tu avatar un poco más? Entonces tendrás que canjear a partir del 22 de noviembre el siguiente código:

Sudadera “=” - VVM87WGMMUZHTB8X

Además de esta sudadera, también tendremos la oportunidad de conseguir en la tienda una caja gratuita y única que tendrá en su interior Módulo Cebo, 20 Pokéballs, 10 Bayas Frambu e incluso 10 Bayas Pinia. No solo eso, sino que también se incluyen pegatinas de tipo Agua que conseguir a base de girar Poképaradas.