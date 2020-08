¿Fall Guys en Game Boy? Imaginan cómo se vería el juego de moda en la portátil de Nintendo

Fall Guys se ha convertido en el juego de moda por méritos propios. ¿Quién nos iba a decir que el género del Battle Royale estaría de nuevo entre lo más comentado en internet? Esta vez no se ha hecho viral el último shooter de Call of Duty o la nueva Temporada de Fortnite. Fall Guys no es otra cosa que un Battle Royale al más puro estilo Humor Amarillo. El título se ha alzado como lo más visto en Twitch, causando furor en redes sociales gracias a su divertidísima propuesta.

Durante las últimas semanas y gracias a su oferta en PlayStation Plus en la podíamos descargar gratis Fall Guys en PS4, los usuarios en el videojuego se han disparado convirtiéndolo en el título del momento. Tanto es así que no han sido pocos los que han dudado en hacer sus propias versiones del videojuego, adaptándolo a diferentes formatos.

Uno de los trabajos más llamativos es el del artista RyanKamos quien ha creado una versión de lo más peculiar de Fall Guys, adaptándolo a Game Boy Advance. El resultado es de lo más sorprendente pues ha recreado a la perfección el estilo de Fall Guys pero también el diseño que el Battle Royale tendría en Game Boy Advance.

Para ello ha adaptado la perspectiva 3D del videojuego para pasarla a isométrica. Sin duda una imagen que refleja a la perfección el caos y diversión que es Fall Guys pero también el diseño visual que hubiera tenido el título en una adaptación para la portátil de 32 bits.

Los autores de Fall Guys tienen ahora un duro reto por delante, mantener el éxito cosechado en consolas con nuevo contenido, sin duda la prueba de fuego. Los creadores del popular Battle Royale no han dudado en asegurar que esperan poder adaptar el título a otras plataformas como Nintendo Switch o Xbox One.