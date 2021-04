Far Cry 6: Ubisoft adelanta novedades de su esperada obra

La compañía francesa Ubisoft nos ha sorprendido de muchas formas en múltiples ocasiones. Actualmente podemos disfrutar de grandes obras como Assassin Creed Valhalla donde los vikingos cobran un gran protagonismo. Pero no será lo único puesto que Far Cry 6 es una de las propuestas más esperadas y de las que, por el momento, todavía tenemos muchos secretos por descubrir.

Después de su presentación oficial el año pasado, poca es la información que se ha recibido al respecto. Claro que esto podría cambiar muy pronto o, al menos, así lo indica el diseñador del juego, Ted Timmins, quien al tiempo que pide la paciencia de los jugadores, también afirma que pronto tendremos novedades sobre el juego. Eso sí, simplemente hay que saber esperar un poco más.

Si bien por ahora no ha querido desvelar a qué se refiere exactamente con el contenido que están por mostrar, tendremos que ser un poco pacientes por ahora. Lo que está claro es que la compañía no tiene intención de dejar a ningún jugador con las ganas de disfrutar de una gran propuesta donde no solo la nueva generación de consolas mostrará un gran potencial, sino que realmente hay mucho más por llegar.

Eso sí, Far Cry 6 por el momento sigue sin una fecha de lanzamiento ni nuevas imágenes que mostrar. Lo que sí podemos confirmar son las plataformas en las que se lanzará, siendo confirmadas hasta la fecha PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Increíbles plataformas en las que los jugadores no solo disfrutarán de grandes gráficos, sino también de una genial jugabilidad.