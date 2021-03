FIFA 21: EA suspenderá la cuenta de todos los que hayan comprado cartas en el "mercado negro" de FUT

Esta misma semana os hablábamos sobre un escándalo que envolvía al personal de EA Sports en FIFA 21. Varios usuarios mostraron evidencias de que un supuesto desarrollador estaría beneficiándose de su posición para traficar con artículos y cartas concretas de gran valor dentro de FIFA Ultimate Team, cobrando más de mil euros por los sobres con futbolistas de mayor nivel. Estas acusaciones son completamente injustas para la comunidad, ya que se crea un desequilibrio entre el juego y los competidores.

Los mensajes con las pruebas fueron difundidos bajo el hashtag #EAGATE en Twitter y no tardó en convertirse en tendencia. Las publicaciones mencionaban cartas FUT Icon en paquetes con un precio que iba desde los 750 euros hasta los 1.700 euros, según su valor. Entre los iconos más ansiados de estas tarjetas de FIFA Ultimate Team encontramos leyendas del fútbol como Ronaldo, Pelé o Zidane. Son prácticamente imposibles de conseguir en las cajas de botín del modo de FIFA 21, algo que también levantó sospechas.

FIFA 21 | Electronic Arts

Al darse cuenta, Electronic Arts no tardó en lanzar un comunicado en respuesta a esta polémica. La compañía tachaba esto como “un comportamiento inaceptable” que no aprueban de ninguna manera. Con esto, iniciaron una investigación para tomar cartas en el asunto y recientemente actualizaron su información sobre el tema. EA ahora dice que “Descubrimos que los artículos de FUT se otorgaron a cuentas individuales y no a través del juego. Es decir, abriendo un paquete, comprando mediante del mercado de transferencias, completando un desafío de recompensa u otro compromiso”.

“Parece que una o más cuentas de EA, que se vieron comprometidas o fueron utilizadas de manera inapropiada por alguien dentro de EA, tenían derechos directos sobre los elementos de estas cuentas individuales”. Electronic Arts insiste en que su investigación ha mostrado una actividad cuestionable que involucra a “un número muy pequeño de cuentas y artículos”, pero a pesar de ello, calificó este tipo de acciones como “inaceptables”.

EA se comprometió a tomar las medidas necesarias contra cualquier empleado implicado en este mercado negro, eliminar cualquier artículo de FUT traficado y suspender la cuenta permanentemente a cualquier jugador que haya comprado jugadores de FIFA 21 de manera fraudulenta. Cabe destacar que la compañía también se disculpó con la comunidad de usuarios: “Independientemente de estas acciones, apreciamos la preocupación que ha producido esta polémica, y nos disculpamos por el impacto de estas subvenciones dentro de la comunidad”.