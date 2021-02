Final Fantasy VII Remake: Square Enix registra la marca Ever Crisis también en Estados Unidos

En las últimas semanas hemos tenido todo tipo de novedades relacionadas con Final Fantasy. Después de todo, nos encontramos con una licencia que ha logrado captar la atención de los jugadores desde hace años. Propuestas interesantes, grandes historias y, por supuesto, personajes inolvidables. Estas son solo algunas de las principales columnas que marcan esta imponente propuesta en la que nos encontramos con la espectacular historia de Final Fantasy VII.

Se trata de uno de los títulos más destacados y que se ha convertido en todo un éxito con su remake, obra de la que llevamos esperando noticias desde el estreno de su primera parte. Y por suerte, algunos movimientos por parte de Square Enix pueden facilitarnos pistas sobre lo que está pasando. Por ejemplo, este es el caso de la marca Ever Crisis, la cual lleva siendo protagonista un tiempo.

En su día, Square Enix registraba la marca en Europa, Canadá y Japón y ahora ha llegado el momento de Estados Unidos. No solo ha registrado Ever Crisis, sino que además ha rellenado los formularios para registrar también The Isle Dragon Roars, un nombre que, hasta la fecha, no había sido mencionado. Pero lo que tenemos claro es que este movimiento está muy cerca del gran concierto en el que conoceremos novedades de la licencia.

Mientras tanto, y a falta de más información, es bueno tener en cuenta que los jugadores ya pueden disfrutar de la experiencia presente en Final Fantasy VII Remake, disponible en PlayStation 4. Se trata de una espectacular propuesta en la que no solo podemos conocer Midgar como nunca antes, sino que también podemos profundizar un poco más en los personajes y su historia.