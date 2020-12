Fortnite anuncia sus novedades para el modo rendimiento en PC y muestra cómo configurarlo

Nadie puede negar el gran éxito en el que se ha convertido Fortnite desde su estreno. La obra de Epic Games ha sido una de las grandes propuestas que ha llevado a los jugadores a disfrutar de todo tipo de experiencias desde su primera temporada hasta los actuales cambios donde todo tipo de personajes están invitados a participar. Pero la compañía todavía tiene mucho más en mente, tal y como han demostrado con la llegada de una completa guía para actualizar el modo de juego en PC.

No, no hablamos de la dificultad, sino la forma en la que los jugadores pueden ver el título. Y es que será a partir de este 15 de diciembre cuando los jugadores puedan disfrutar del modo rendimiento para PC. De este modo, los jugadores podrán priorizar los FPS y el rendimiento del juego respecto a otros valores como el hecho de que pueda verse con total claridad, pero la experiencia pueda no ser del todo satisfactoria.

Gracias a una completa entrada en su blog, la compañía explica a los jugadores cómo sacar partido a estas nuevas opciones. De hecho, explican cómo realizar cada cambio de valor para que resulte útil y se ajuste con exactitud al caso de cada jugador. Todo esto para poder sacar partido al rendimiento del PC y que la experiencia sea, en todo momento, fluida para cada jugador.

Todas estas opciones se encuentran disponibles en la versión de PC de Fortnite, aunque os recordamos que podéis disfrutar de este completo battle royale en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 y Android. Se trata de una interesante propuesta en la que, sin duda, los jugadores encuentran buenas formas de poder poner a prueba su habilidad y ahora mejor que nunca gracias a su nueva temporada.