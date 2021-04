Fortnite estaría preparando un gran evento para este fin de semana, según una filtración

Si bien muchos jugadores han seguido de cerca los pasos de la compañía debido a la nueva temporada, parece que esta, como siempre, tiene grandes secretos por confirmar. Y es que la nueva temporada de Fortnite ya ha sido en general una gran sorpresa que añade importantes novedades jugables. Pero esto no ha sido más que el comienzo, tal y como parece adelantar una nueva imagen.

Si bien por el momento no se ha hecho oficial más que en la cuenta de Fortnite Corea, parece que estaríamos cerca de un evento nuevo pensado para este fin de semana. Si bien por ahora no se han descubierto muchos datos al respecto de este evento, parece que este daría comienzo el 9 de abril. Por ello, los jugadores tendrán que tener muy a mano su cuenta de Fortnite para no perderse nada.

En la captura en sí lo único que se muestra es una llama y un pico. Lamentablemente, tendremos que esperar un poco para descubrir el misterio que envuelve a esta propuesta aunque parece que puede ser realmente emocionante para los jugadores. Está claro que la intención de la compañía es la de lucir la mejor experiencia jugable, aunque por ahora no tengamos ni una pista de cuál será su dirección.

Fortnite: Battle Royale está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android además de, por supuesto, la nueva generación de consolas. Una propuesta sin lugar a dudas interesante que ahora sabe cómo ponernos a prueba de todas las formas posibles, ya sea enfrentándonos a otros jugadores como sobreviviendo a los peligros presentes en el mapa.