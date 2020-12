Fortnite podría contar con un nuevo evento protagonizado por Predator, según una filtración

Nadie puede negar que la nueva temporada de Fortnite viene cargadas de grandes sensaciones para los jugadores. Novedades en el mapa, cambio a la hora de presentar la jugabilidad, opciones diferentes para la personalización e incluso todo tipo de licencias a las que poder acceder para disfrutar del gran juego. Pero parece que, aunque ya conocemos una gran variedad de propuestas dentro del título, todavía hay mucho más por llegar.

Esta temporada está centrada en los cazadores, siendo una de las grandes incorporaciones tanto The Mandalorian como Kratos. Pero, ¿qué más puede estar en camino? Según indican, parece que Predator tendría una colaboración directa con el juego. Algo que realmente no desentonaría puesto que no hay mejores cazadores que los Predator, tal y como hemos podido ver en varias ocasiones.

Eso sí, por el momento tendremos que esperar un poco más para poder ver esta gran noticia. Después de todo, Epic Games no ha confirmado ni desmentido esta información. Y según parece, todavía hay mucho más por confirmar a lo largo de esta temporada. Eso sí, estaremos pendientes ante nuevos cambios por parte del estudio para poder confirmar o desmentir la presencia de Predator.

Mientras tanto, os recordamos que ya podéis disfrutar de la gran llegada de la nueva temporada de Fortnite a PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android. Se trata de uno de los battle royale más completos hasta la fecha, con todo tipo de propuestas jugables y grandes novedades para los jugadores.