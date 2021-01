Fortnite podría haber filtrado nuevas skins que llegarían en la temporada 5

La temporada 5 de Fortnite está siendo una gran sorpresa y sin duda la compañía ha demostrado que los jugadores tendrán a sus personajes favoritos para poder competir. Y si bien es cierto que actualmente ya nos encontramos con una buena variedad, ¿qué diríais si esto fuese un paso más allá? Y es que, según parece, la compañía todavía tiene mucho más que ofrecer.

En los últimos días la compañía ha demostrado que no quiere centrarse únicamente en las skins que ya ha propuesto, sino que quiere ir un paso más allá con la llegada de nuevas propuestas. Al menos así lo insinúa la nueva filtración en la que mencionan los últimos pasos de la compañía con teasers que enseñarían a algunos de los personajes más queridos de los videojuegos e incluso del cine.

Fortnite | Epic Games

Según indican en la filtración, la compañía tendría intención de publicar contenido relacionado con Ant-Man, Matrix, Geralt de Rivia de The Witcher, un bate relacionado con un personaje que no ha sido confirmado, Samus Aran e incluso Midas. Por supuesto, aunque suenan estas skins prometedoras, no hay confirmación por parte del estudio ni mucho menos información que nos arroje algo de luz, por lo que habrá que esperar.

Mientras tanto, os recordamos que es posible disfrutar de Fortnite en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android. Se trata de uno de los battle royale más espectaculares de los últimos años donde los jugadores se han encontrado con todo tipo de cambios más que inesperados. Después de todo, el mapa no ha dejado de avanzar desde su primera aparición hasta ahora.