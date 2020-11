Games with Gold: Conoce a los protagonistas del mes de diciembre 2020

Uno de los grandes servicios de suscripción se presentaba bajo el nombre de Xbox Live Gold. El servicio de Microsoft no solo permite a los jugadores poder jugar con otros usuarios mediante conexión a internet, sino que además ofrece la oportunidad de sumar nuevos títulos a la biblioteca de juegos de forma totalmente gratuita. Eso sí, unos títulos a los que únicamente pueden acceder los suscriptores.

Como cada mes, llega el momento de que los jugadores conozcan los juegos que estarán disponibles para su descarga en el mes de diciembre. Además, debemos tener en cuenta que son juegos que podremos disfrutar en Xbox Series X|S, Xbox One y, algunos de ellos, en Xbox 360. A continuación compartimos la lista de juegos con vosotros y las fechas en las que estarán disponibles.

The Raven Remastered (Xbox One) - Disponible durante todo el mes

Saints Row: Gat Out of Hell (Xbox 360) - Disponible del 1 al 15 de diciembre

Bleed 2 (Xbox One) - Disponible del 16 de diciembre al 15 de enero

Stacking (Xbox 360) - Disponible del 16 al 31 de diciembre

En The Raven Remastered tendremos la oportunidad de vivir la aventura clásica que ambienta su trama en 1964. Viviremos de cerca el robo de un antiguo rubí del Museo Británico, donde aparece una pluma de cuervo, el símbolo de un legendario ladrón que supuestamente se había retirado hace años. Por otra parte, Saints Row: Gat out of Hell nació como un DLC, pero ha llegado como una gran expansión. En este podremos vivir la aventura de Gat, quien tendrá que adentrarse en el inframundo para buscar al líder de los Saints.

Bleed 2 nos animará a controlar a Wyrn, una heroína de pelo rosa cuya misión es la de poder defender el mundo de la terrible invasión de una fuerza terrible y malévola. Por último, Stacking, un juego que nos lleva a una realidad muy diferente donde las muñecas rusas jugarán el verdadero papel y en la que tendremos que ir completando interesantes puzles.