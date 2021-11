Gratis y con millones de descargas: Así es el juego de Harry Potter del que todo el mundo habla

Para muchos jugadores, la noticia de que Harry Potter Wizards Unite deja atrás sus servidores y finaliza el servicio tras un año de servicio ha sido un duro golpe y muy triste. Sin embargo, a diferencia de Pokémon GO, esta obra no acabó de cubrir los puntos que los jugadores esperaban. Sin embargo, esto no significa que la saga vaya a despedirse del mundo de los videojuegos en móviles, sino que nuestra atención debe dirigirse hacia otros caminos.

Muchos jugadores conocerán el gran éxito de Harry Potter Hogwarts Mystery, obra que se encuentra en el top de los más exitosos. Y si bien podía parecer que el siguiente puesto tendría que estar ocupado por Harry Potter Puzzles and Spells, obra que también se ha estrenado a nivel mundial, la realidad es muy distinta. Y es que, pese a que su estreno ha sido únicamente en China, actualmente el segundo puesto está ocupado por Harry Potter Magic Awakened.

Para muchos se ha convertido en el juego más esperado por los fans de Harry Potter, tanto por su trama como por su estilo visual. Por ello, hay quienes esperan la confirmación de que llegue muy pronto a otros territorios. Y es que, con un estreno bastante reciente, los creadores de esta obra han conseguido situarlo en un merecidísimo segundo puesto, con ingresos de 228 millones.

Por el momento tendremos que seguir a la espera de ver lo que está por llegar, sobre todo porque esta propuesta no es como lo que habíamos visto hasta ahora, sino que entran en juego cartas con rol y estrategia. Por ello, mientras esperamos una fecha de lanzamiento para esta obra en iOS y Android, podemos seguir disfrutando de los grandes éxitos que sí están a nuestra disposición.