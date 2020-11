Grounded presenta las novedades de su actualización en su nuevo tráiler

Muchos jugadores han disfrutado ya de la pequeña gran aventura propuesta por Obsidian. Grounded es una auténtica sorpresa multijugador en la que, trabajando en equipo con pequeños personajes, los jugadores tendrán que superar grandes peligros. Y si pelear contra insectos gigantes superando todo tipo de obstáculos no parecía suficiente, ahora una nueva actualización ya disponible nos lleva a poner a prueba nuestra habilidad bajo el agua.

Así es la propuesta que llega con la actualización El Estanque Koi, la cual se ha presentado con un espectacular tráiler de lanzamiento. Sus creadores la presentan como un nuevo área en el patio trasero y donde llega una nueva vida salvaje, recetas de fabricación y grandes misterios. Por supuesto, también se han incluido nuevas mecánicas jugables para sacar provecho a la jugabilidad bajo el agua, lo que permitirá a los jugadores profundizar en la aventura más que nunca.

Grounded | Obsidian

Los exploradores tendrán que poner a prueba su habilidad mientras navegan por el fondo del estanque y se encuentran no solo con renacuajos, sino también con arañas de agua y los imponentes peces koi. Todo tipo de peligros que animarán a los jugadores a crear nuevos objetos para plantarles cara. Y que, por supuesto, forzarán a los jugadores a crear objetos con los que poder respirar bajo el agua.

Todas estas novedades no son más que una pequeña parte de la gran actualización de Grounded, título disponible en PC, Xbox One y ya en Xbox Series X y S. La obra nos llevará a vivir una pequeña gran aventura pues, después de todo, nuestros personajes tendrán que enfrentarse a criaturas que, realmente, no son tan grandes, a pesar de que para ellos son como auténticos gigantes.