Halo Infinite: 343 Industries desmiente rumores de la fecha de lanzamiento

Después de que el pasado mes se conociera la noticia de que Halo Infinite no llegaría este mes de noviembre, sino que posponía su lanzamiento al próximo año, han sido muchos los rumores que han llegado. De hecho, no es la primera vez que 343 Industries se pronuncia y niega rumores de Halo Infinite.

Así ha sucedido de nuevo. Recientemente varios minoristas actualizaron sus listados para Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, señalando que se lanzaría en algún momento entre octubre y diciembre de 2021. Sin embargo, todo son meras especulaciones, ya que 343 Industries se ha pronunciado de nuevo. Brian Jarrard, director de 343 Industries, afirmó: "Aún no hemos fijado la fecha de lanzamiento de Halo Infinite." "Todo lo que ve en un sitio minorista es solo un marcador de posición o una especulación."

Jarrard afirmó en un tweet que el equipo todavía no tiene una fecha de lanzamiento para el juego. El juego tendrá una fecha límite, sin embargo, todavía no se ha decidido. El director no ha confirmado si el nuevo título se lanzará en este periodo, pero sí dice que los minoristas no pueden conocer el estado del desarrollo del juego.

Si Halo Infinite se lanzase durante el primer trimestre de 2021, pronto deberíamos conocer una fecha. Por ahora, parece que el juego se pulirá hasta las vacaciones del próximo año, lo cual tiene sentido ya que normalmente el lanzamiento se produce durante vacaciones. Microsoft no ha hablado acerca de la fecha de lanzamiento del nuevo título, y seguramente tampoco lo haga hasta más adelante.

Es posible que no tengamos una fecha de lanzamiento hasta el E3 2021, queda esperar a conocer los planes del estudio. Su lanzamiento está planeado para 2021 en PC, Xbox One y Xbox Series X.