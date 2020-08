Halo Infinite: 343 Industries se pronuncia y niega los rumores de nuevo retraso y ausencia en Xbox One

Los últimos días han sido una auténtica pesadilla para los creadores de Halo Infinite. El juego, tras confirmar un cambio en su fecha de lanzamiento, ha sido el centro en un buen número de rumores que han insinuado todo tipo de cambios en los planes de la compañía. Entre estos se ha llegado a mencionar que el juego dejaría atrás su intención de lanzarse en Xbox One y un buen número de cambios que, finalmente, han provocado que el estudio se pronuncie.

El cambio de fecha ha llevado a muchos a señalar que el juego ya no vería la luz siquiera en 2021, sino que su cambio se iría a 2022, algo causado por supuestos problemas de rendimiento con el juego en Xbox One S. Precisamente un detalle que también lleva a mencionar a algunos que la versión de Xbox One desaparecía de entre los planes de la compañía. Todo este cúmulo de rumores ha llevado a que finalmente un jugador decidiese hablar directamente con el director del juego, quien ha decidido ser lo más claro posible con su mensaje.

En su respuesta a las dudas de la comunidad de fans, el director ha mencionado que están viendo muchos falsos rumores sobre Halo y, por ello, piden que los fans no se crean todo cuanto leen. No tienen planes de cambiar el lanzamiento de 2021 ni las plataformas en las que han confirmado esta llegada. Por supuesto, señala que están creando Halo Infinite para que sea lo mejor que pueda ser en cada dispositivo y plataforma, pero para esto simplemente necesitan el apoyo y confianza de los fans mientras trabajan en ello.

El estreno de Halo Infinite esperaba ver la luz con la llegada de Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft. Pero la pandemia y la obligación a trabajar desde casa han puesto ciertos obstáculos en su desarrollo. Eso sí, sin impedir que el juego siga siendo uno de los más esperados y sin que el estudio cambie totalmente sus planes para este gran estreno, cuyo lanzamiento está planeado para 2021 en PC, Xbox One y Xbox Series X.