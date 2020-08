Halo Infinite: Su modo multijugador será gratuito

La cuenta oficial de Halo Infinite en Twitter, ha compartido en una publicación que el modo multijugador de la nueva saga será totalmente gratuito. Además de esta nueva información que han lanzado en redes sociales, confirmaron que soportaría 120FPS en la nueva Xbox Series X.

343 Industries también dejó claro en el tweet, que más tarde se compartirán más detalles, aunque no se conoce cuándo vendrán esas nuevas noticias. Lo que sí sabemos es que el modo multijugador de Halo Infinite, abrirá la puerta a gran cantidad de jugadores de todo el mundo. Ofreciendo una mezcla de contenido para un jugador y multijugador, al mismo tiempo que una parte del juego como opción gratuita.

Halo Infinite combinará paquetes de pago y gratis, como han hecho otros títulos como Fortnite y Apex Legends. El modo multijugador del juego parece una forma inteligente de atraer a nuevos jugadores que de otro modo no pagarían solo por la campaña. Sin embargo, todavía no sabemos cuándo es la fecha exacta de su lanzamiento, y si veremos o no el modo multijugador antes del lanzamiento del nuevo título.

Recientemente 343 Industries reconocía que las complicaciones de la pandemia afectaron al desarrollo del juego. No obstante, se espera que Halo Infinite llegue a finales de 2020 junto a la nueva consola Xbox Series X.