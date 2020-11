Halo Infitnite confirma su ausencia en The Game Awards, aunque promete novedades muy pronto

Después de su presentación durante el directo de Xbox y encontrándose con una acogida un poco atropellada por parte de los fans, el estudio finalmente confirmaba que el juego necesitaba un cambio de fecha para, de ese modo, poder garantizar que los usuarios puedan disfrutar del mejor producto posible. Eso sí, por el momento tendremos que seguir esperando ya que no será hasta 2021 cuando veamos su estreno.

Además, después de todo tipo de rumores, finalmente la compañía anunciaba que el juego no estará presente en The Game Awards. Así mismo lo han indicado en un hilo de Reddit, donde han tratado de hablar con los fans para tranquilizar a estos con el desarrollo. Eso sí, no ha dudado en señalar que pronto conoceremos una actualización del juego y cómo han avanzado en el trabajo.

Será en las próximas semanas cuando podamos ver una actualización de alto nivel del juego para, de ese modo, poder tener la oportunidad de retomar el viaje con los jugadores en Navidades. Claro que muchos preguntaron sobre la ausencia en The Game Awards, a lo que indicó que todavía hay desafíos que solucionar y algunos elementos que pulir, por lo que quieren seguir avanzando el desarrollo como hasta ahora.

Lamentablemente, no tenemos constancia de una fecha de estreno para esta gran obra, por lo que tendremos que seguir esperando un poco más para poder ver su gran acción. Tenemos ante nosotros una propuesta realmente interesante que, por el momento, necesita pulir algunos detalles para poder convertirse en el juego que todos los fans están deseando ver.