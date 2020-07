Hello Neighbor 2 confirma que su IA se adaptará a nuestras reacciones

Los años han pasado, pero uno de los personajes que siguen dando más tensión es uno de los protagonistas de Hello Neighbor. Los jugadores siguen preguntándose y queriendo desvelar los misterios que se encuentran en su hogar y eso ha llevado al equipo a seguir aumentando la propuesta, en esta ocasión con una nueva entrega que se presentaba durante el evento de Xbox Series X como Hello Neighbor 2.

En esta secuela, la compañía ha demostrado que pretende aumentar la tensión de los jugadores, en esta ocasión confirmando que la IA no se limitará únicamente a un patrón. La nueva propuesta del estudio es que nuestro vecino, a partir de ahora, aprenda de nuestro comportamiento y vaya mejorando su actuación respecto a lo que vayamos haciendo. De este modo se convierte en una propuesta mucho más aterradora.

Hello Neighbor 2 | Dynamic Pixels

Mediante su entrevista con PC Gamer, la compañía asegura que uno de los objetivos es el de renovar el funcionamiento de la inteligencia artificial, lo que puede suponer un pilar relevante tanto para su variante de sigilo como para su variante terrorífica. En el original la IA navegaba por puntos manualmente situados, pero en esta ocasión el vecino contará con patrones de navegación que serán totalmente dinámicos.

Se trata de una propuesta realmente interesante que hará que los jugadores disfruten de una de las más ingeniosas aventuras. Hello Neighbor 2 se estrenará en PC, Xbox One y Xbox Series X, título que verá la luz en 2021, aunque a día de hoy todavía no se ha confirmado una fecha exacta para su gran estreno.