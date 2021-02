Hitman 3 confirma la llegada de nuevos contratos y mucho más en su actualización de febrero

Aunque su estreno fue a finales del mes pasado, eso no ha impedido que el estudio IO Interactive siguiese trabajando duro en su obra. Después de todo, se trata del último título para cerrar la trilogía y tienen por seguro que quieren darle las mejores propuestas a los jugadores. Por ello, si recientemente hablaban de que quieren seguir aumentando las propuestas para los jugadores, ahora llega el momento de conocer la primera gran actualización que recibirá el juego este mismo mes.

A lo largo de este mes, los jugadores tendrán acceso a una gran variedad de contenido. Por una parte, a partir del 23 de febrero, los jugadores que tengan la Deluxe Edition podrán disfrutar de dos Deluxe Escalations. En la primera, la cual ha sido presentada como The Proloff Parable, nos llevará a bordo de un tren por los Montes Cárpatos para, de ese modo, convertirnos en una sombra blanca que debe acabar con su objetivo.

La segunda se ha presentado bajo el nombre de The Gauchito Antiquity, donde se nos desafiará a acabar el nivel a base de utilizar gadgets venenosos mientras estamos vestidos de un gurú de la tecnología. Sin duda, una prueba divertida y compleja a la par en la que debemos evitar ser descubiertos de todas las formas posibles pues, después de todo, nuestro personaje es un asesino único capaz de pasar desapercibido de formas sorprendentes.

Pero para todos aquellos que no tengan la Deluxe Edition, se ha confirmado una buena variedad de contenido. De hecho se ha mencionado que todos los compradores del juego podrán tener acceso a una Escalation que estará ambientada en Throndebridge Manor y que ya está disponible. Por otra parte, el 18 de febrero efectuará su llegada ora enfocada al lanzamiento de cuchillos.

Las novedades no acaban aquí, sino que a su vez han confirmado que del 26 de febrero al 8 de marzo, los jugadores tendrán acceso al primer Objetivo Escurridizo de Hitman 3 y que realmente serán dos, los conocidos como The Deceivers. Si quieres disfrutar un poco más de esta propuesta, te adelantamos que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 y Stadia.