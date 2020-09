Hyrule Warriors: La era del Cataclismo se luce en un nuevo gameplay durante el TGS 2020

Muchos jugadores se quedaban sin palabras el día que Nintendo, por completa sorpresa, anunciaba la lleegada de una presecuela de Zelda: Breath of the Wild, su gran obra para Wii U y Nintendo Switch. Este título, bajo el sello de Hyrule Warriors, tratará los sucesos anteriores a la historia vista en Breath of the Wild, permitiendo llevar a Link y a los héroes capaces de manejar cada una de las bestias divinas.

Con intención de que los jugadores puedan conocer un poco más del juego y con motivo del Tokyo Game Show 2020, la compañía ha compartido un nuevo y extenso gameplay mostrando un poco más de su historia y las espectaculares habilidades de los héroes con cada uno de sus poderes especiales y, por supuesto, su forma de enfrentarse a cada uno de los enemigos.

Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo | Nintendo

Como bien sabemos, Hyrule Warriors buscará que tengamos una estrategia a la hora de actuar, sin lanzarnos a lo loco y manejando a los personajes con cuidado de organizar bien el ataque contra las hordas enemigas. Su intención es la de brindar al jugador la oportunidad de sentir que se convierte en uno de los grandes jefes en el ejército de Hyrule, todo desde un enfoque único y sorprendente.

Hyrule Warriors: La era del Cataclismo estará disponible a partir del 20 de noviembre de 2020 en Nintendo Switch. Su estreno es uno de los más esperados, con espectacular jugabilidad y propuestas de lo más inolvidables para los jugadores. Además de tratarse de la forma perfecta de que los jugadores puedan conocer un poco más a fondo la historia de uno de los títulos de la saga más conocidas.