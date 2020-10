Hyrule Warrirors: La Era del Cataclismo presenta a uno de sus enemigos más curiosos en un nuevo tráiler

Para todos aquellos que en algún momento han disfrutado de la gran acción de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se presenta una emocionante propuesta repleta de acción y opciones para desvelar algunos de los misterios de la historia que quedaron abiertos a nuevas oportunidades. Esta propuesta se presenta bajo el nombre de Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo, una aventura exclusiva de Nintendo Switch.

En pequeños tráilers hemos podido conocer a algunos de los héroes e incluso personajes importantes en la historia. Pero ahora llega el momento de saber un poco más de los enemigos o, al menos, de los más curiosos. Con un breve repaso a su historia y paso, tenemos un vídeo que nos sirve para conocer un poco más a uno de los personajes que más momentos simpáticos nos ha entregado en Breath of the Wild.

Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo | Nintendo

Para muchos será uno de los enemigos más reconocidos, sobre todo por la propuesta que trae consigo. Pero sin duda tenemos para nosotros una forma de conocerlo un poco más. Después de todo, se trata de un personaje complejo y, aunque disparatado, tiene un gran poder que no dudará en utilizar siempre que lo crea necesario, tal y como hemos visto en más de una ocasión.

Nuestra aventura en Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo propondrá para los jugadores una increíble aventura que sucede 100 años de los sucesos que conocimos en Breath of the Wild. Por ello, nos encontramos con una aventura en la que conoceremos a los héroes de forma mucho más directa e incluso un nuevo aspecto para personajes muy queridos en la propuesta de Switch y Wii U.