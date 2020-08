Juegos con Gold: Microsoft confirma los cuatro nuevos títulos para el mes de septiembre

Aunque la nueva generación va sonando cada vez con más fuerza e incluso hay jugadores pendientes de dar el gran salto a la nueva consola de Microsoft, todavía hay quienes siguen disfrutando de las grandes novedades presentes en la actual generación. Sobre todo para aquellos que siguen disfrutando de todas las ventajas que nos ofrencen los servicios de suscripción como Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate.

Los suscriptores de ambos servicios podrán descargar de forma totalmente gratuita cuatro sorprendentes juegos con los que aumentar sus horas de juego. Estos no solo se limitan a la actual generación, sino que también vienen con el añadido de dos títulos de la generación pasada, sin olvidar a ningún jugador y, por supuesto, sin olvidar esos títulos que han abierto el camino a nuevas obras. De este modo tenemos la oportunidad de conseguir los títulos Tom Clancy’s The Division, The Book of Unwritten Tales 2, de Blob 2 y finalmente Armed and Dangerous.

Tom Clancy’s The Division (Xbox One) - Disponible del 1 al 30 de septiembre

The Book of Unwritten Tales 2 (Xbox One) - Disponible del 16 de septiembre al 15 de octubre

de Blob 2 (Xbox 360 / Xbox One) - Disponible del 1 al 15 de septiembre

Armed and Dangerous (Xbox 360 / Xbox One) - Disponible del 16 al 30 de septiembre

Tenemos para nosotros todo tipo de opciones de lo más destacadas, con propuestas que van de la acción hasta los point and click que nos invitarán a probar nuestra habilidad. Por supuesto, también tenemos aventuras donde la pintura será la gran protagonista y otros en los que acción y tensión se unen a la perfección. Una serie de propuestas que, sin duda, nos harán disfrutar de diversión y acción a partes iguales.