Kena: Bridge of Spirits reaparece para mostrar la magia de su mundo en un espectacular tráiler

Cuando hablamos de juegos indie tenemos una mala tendencia a pensar en juegos de estilo retro. Sin embargo, estos no tienen porqué ser siempre así, tal y como nos ha demostrado el equipo de Ember Lab quien, con un pequeño equipo, ha logrado no solo llamar la atención de los jugadores, sino incluso convertir su obra en una de las más esperadas en la actualidad.

Kena: Bridge of Spirits se mostró por primera vez durante un State of Play, una presentación en la que fascinó a la comunidad de jugadores de todas las formas posibles, pero más aún con su estilo gráfico que bien parece sacado de una película de animación. Pero este juego no solo tiene un gran potencial en el aspecto gráfico, sino que ha demostrado que también puede ser una maravilla en lo jugable. Y si no nos crees, tienes un nuevo tráiler para comprobarlo por ti mismo.

En el último tráiler del juego, el cual se ha mostrado durante la última retransmisión de Future Games Show, Kena nos ha dejado sin palabras al centrarse un poco más en su jugabilidad y mundo. De hecho, nos ha demostrado que su sistema de combate es mucho más completo de lo que podía parecer en un principio con los primeros tráilers donde las simpáticas criaturas que acompañarán a nuestra protagonista conseguían captar toda la atención.

Por supuesto, para aquellos que quieran disfrutar de la propuesta, debes saber que Kena: Bridge of Spirits ha confirmado su lanzamiento para el 24 de agosto en PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Se trata de una espectacular obra en la que tomaremos el papel de una joven dispuesta a guiar a los espíritus del bosque y, por supuesto, salvar a este de los terribles acontecimientos que tienen lugar.