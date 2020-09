Kena: Bridge of Spirits comparte datos sobre su jugabilidad, trama y mucho más

Durante el evento de PlayStation 5 los jugadores no podían evitar fascinarse con algunos de los títulos que se presentaban y que confirmaban que aprovecharían todas y cada una de las grandes novedades de la consola de Sony. Entre todos estos se encontraba un indie que lograba captar la atención de los jugadores y que se presentaba bajo el nombre de Kena: Bridge of Spirits.

A pesar de su espectacular propuesta e increíbles gráficos, los detalles sobre su mundo o trama no eran muy extensos. Por suerte, ahora tenemos la oportunidad de conocer un poco más a fondo esta propuesta con una nueva entrevista por parte del equipo. Esta información no solo se centra en sus espectaculares gráficos, sino que trata de mecánicas e incluso del apartado técnico en PlayStation 5.

Kena | Sony

En primer lugar mencionan cómo aprovechará las características de PS5, mencionando que el juego se inicia desde el menú de la consola en apenas unos segundos, lo que además va unido a la falta de tiempos de carga. Por supuesto, aseguran que comenzaron a trabajar en este ambicioso trabajo en PlayStation 4, pero al conocer que podrían lanzarlo también en PS5 no dudaron en comenzar a trabajar en las mejoras para la nueva generación. De este modo indican que esta nueva versión contará con bosques más densos e incluso la posibilidad de actualizar el juego a la next-gen de forma totalmente gratuita si tienes el título de PS4.

Lo mejor de esta versión es que, por otra parte, los jugadores también podrán sentir a los Rot, los pequeños seres del juego, tal y como si estuviesen saltando en nuestra mano gracias al DualSense. Pero, ¿qué podemos encontrar exactamente en Kena? Según han indicado, nuestra protagonista será la encargada de guiar a las almas perdidas hasta el paso final. De este modo, ayudaremos a ciertas personas con tareas pendientes para que den el paso al más allá.

Por otra parte, se ha confirmado que Kena tendrá voz y que residente en Bridge of Spirits, un mundo ficcional y lineal, por lo que sabemos que no se tratará de un mundo abierto. Eso sí, los entornos cuentan con una gran inspiración en Bali y Japón. Pero allí no estará sola, sino que también estarán los Rot, las pequeñas criaturas a las que podremos personalizar y que tendrán un gran papel en las mecánicas jugables.

Lo que se ha confirmado es que estos simpáticos seres nos propondrán puzles para poder unirse a nuestras filas e incluso ayudarnos a mejorar las habilidades de nuestro personaje. Aunque, por el momento, tendremos que esperar un poco más para seguir desvelando novedades. Mientras tanto, os recordamos que Kena: Bridge of the Spirits estará disponible en PC, PlayStation 4 y PlayStation 5.