Kiko Rivera, Xuso Jones y Sergio Reguilón se verán las caras en FIFA 21 Spring Tournament

Recientemente vivíamos la emoción de la eCopa donde grandes figuras de los eSports como Andonii, Zidane, Adriman e H1dalgo nos hicieron vivir una gran final. Todo esto para dar paso a una emocionante final donde H1dalgo se declaraba ganador. Pero FIFA 21 no ha hecho más que empezar con su competición puesto que EA Sports y Playstation tienen algo aún más grande que ofrecer.

Ambas compañías han organizado la competición FIFA 21 Spring Tournament, una competición que acoge a grandes artistas y figuras del deporte para que se enfrenten a través de FIFA 21. Entre los grandes nombres nos encontramos con Borja Iglesias, jugador del Real Betis Balompié, Sergio Reguilón, jugador del Tottenham Football Club, y Deyna Castellanos y Olga García, jugadoras del Club Atlético de Madrid Femenino y del EDF Logroño Femenino.

Por supuesto no solo los deportistas tendrán su espacio, sino que también se ha confirmado la presencia de grandes artistas. El DJ Kiko Rivera, el cantante Xuso Jones y los raperos y freestylers Chuty y Skone tendrán su espacio para poder defenderse y demostrar que no solo tienen mucho que ofrecer sobre el escenario, sino que también lograrán cumplir sus grandes objetivos en el juego.

FIFA 21 Spring Tournament | EA Sports y PlayStation

Todos estos jugarán a FIFA 21 desde PlayStation 5 y podrán hacerlo totalmente online gracias a PlayStation Plus. Además, contarán sus sensaciones jugando con DualSense y no dudarán en retransmitir sus partidas mediante el Twitch oficial de PlayStation. ¿Cuándo tendrá lugar esta competición? No tendremos que esperar mucho, sino que será hoy mismo a partir de las 16 horas cuando podamos ver en directo la competición mediante el Twitch oficial de PlayStation.

Además, la competición no acabará aquí, sino que el 31 de marzo a las 16 horas se disputarán las semifinales y, posteriormente, la gran final, donde ya podremos conocer a la gran estrella que se alzará con la victoria. Puedes comenzar a pensar cuál será tu ganador ya que, como bien puedes imaginar, la competición y emoción de este torneo queda más que garantizada.