Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan comparte nuevas imágenes y detalles

Los creadores de Dragon Ball Z Kakarot actualmente están metidos en un gran reto y es que los jugadores tienen que estar preparados para vivir una gran aventura de mano de los protagonistas de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan se presenta como una obra prometedora cargada de acción y grandes combates aunque, por ahora, no hemos tenido muchos detalles.

Por suerte, eso va a cambiar, tal y como indicaban hace apenas unos días sus creadores. Después de todo, no solo nos han adelantado que su lanzamiento será este 2021 en más plataformas de las que confirmaron en un principio, sino que después de una larga espera tenemos novedades. Por suerte, ahora tenemos la oportunidad de ver nuevas capturas del esperado juego.

Además de las capturas, la compañía ha confirmado algunos aspectos interesantes. Por una parte hace mención a que el juego permitirá revivir el argumento visto en el anime y el manga. Pero no solo eso, sino que además podremos disfrutar tanto de su modo historia en solitario como poner a prueba nuestra habilidad contra otros jugadores en su modo multijugador local u online.

Por el momento, lo que no se ha confirmado es cuándo se producirá exactamente este lanzamiento. Pero 2021 se presenta prometedor ahora que sabemos que Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan está preparando su estreno para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X. Una prometedora propuesta que ayudará a los jugadores a revivir la acción como nunca antes.