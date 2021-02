Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan muestra novedades en un gameplay

A lo largo de los últimos años, Kimetsu no Yaiba se ha convertido en una de las licencias que no podemos perder de vista. Después de todo, su historia y personajes han logrado situarse en lo más alto del top de favoritos, aunque lamentablemente su camino haya tenido que terminar antes de lo esperado. Pero eso no impide que la licencia siga gozando de un gran éxito que incluso la ha llevado hasta el mundo de los videojuegos.

Si hasta la fecha solo teníamos detalles sobre sus personajes y alguna que otra mención a sus modos de juego, ahora ha llegado el momento de verlo en acción. Así es como se ha presentado su primer gameplay durante el evento de segundo aniversario del anime, el momento perfecto para que los fans puedan ver lo que está por llegar con esta sorprendente licencia.

En la primera muestra de gameplay, no podían ser otros que Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke los que protagonizaran la acción. Eso sí, podemos ver que en la pantalla de selección hay más personajes, a pesar de que por el momento no se ha confirmado el total. Pero lo que más llama la atención es comprobar como los enfrentamientos de uno contra uno ayudan a resaltar lo efectivos que son los ataques.

Si bien la acción de Kimetsu no Yaiba en su versión para el mundo de los videojuegos llama la atención de todas las formas posibles, no podemos perder de vista la gran emoción que despierta en los jugadores la calidad y propuesta de su estilo. Eso sí, por el momento tendremos que esperar un poco más para saber cuándo se producirá este lanzamiento pues, por ahora, no hay una fecha de lanzamiento a la que aferrarse.