Kimetsu no Yaiba: La espectacular adaptación del popular anime a los videojuegos presenta su acción en un nuevo tráiler

A día de hoy, son pocos los fans del anime que no han escuchado hablar de Demon Slayer. Su historia, sus personajes y el estilo del dibujo han cautivado a fans del anime de todo el mundo, quienes no pierden detalle de sus maravillosos detalles. Claro que, con intención de que los jugadores tengan un poco más de soltura a la hora de saber lo que realmente les espera en el juego, el estudio no ha dudado en compartir algunas novedades sobre su gameplay.

Si bien hace poco pudimos ver su acción, ahora llega el momento de que los jugadores puedan ver las asombrosas habilidades de Giyu Tomioka, conocido como el Pilar del Agua. De hecho, ha sido gracias al medio DualShockers que hemos podido profundizar un poco más en la propuesta y comprobado que, sin duda, estamos ante un juego que quiere mostrarnos la acción del anime como nunca antes la habíamos visto.

Con todo lujo de detalles podemos reconocer algunos de los movimientos que tanto en el manga como en el anime este imponente personaje ha utilizado contra sus enemigos. De hecho, el propio estudio asegura que los jugadores podrán acceder a un gran set de movimientos que culminarán en una habilidad definitiva de gran poder. Y, por supuesto, tendremos geniales cinemáticas para poder disfrutar de todos los detalles.

Si bien todo esto parece prometedor, mejor es saber que tendremos un modo historia para revivir la emoción de la serie. Aunque, lamentablemente, lo que no tenemos tan claro es si esta obra también verá la luz en España o, por el contrario, acabará por quedarse solo para los jugadores orientales. Lo que sí sabemos es que estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.