Kirby protagonizará nuevos juegos y mucho más en 2021, según HAL Laboratory

La llegada de 2021 es una de las más esperadas, no solo por dar una despedida más que necesaria a este 2020, sino porque llega cargado de todo tipo de proyectos para los jugadores. Eso sí, no solo hablamos de los que ya han sido confirmados, sino también de esos juegos que, por el momento, no tenemos ni una pista de su nombre, pero sabemos de su existencia.

Este es el caso de Kirby, personaje que en 2021 tiene prevista una gran reaparición o, al menos, así lo ha indicado el director de HAL Laboratory, Yumi Todo. En su entrevista con 4Gamer ha hablado sobre la vuelta de este simpático personaje el próximo año, asegurando que habrá buenas noticias para los fans puesto que el personaje no sólo limitará su presencia a los videojuegos, sino que también llegará con eventos y merchandising.

Kirby Star Allies | Nintendo

Desde el estudio aseguran que seguirán trabajando duro en sus metas para 2021, lo que significa que quieren que el mayor número de personas puedan disfrutar de Kirby. Así es que tienen planes no solo para juegos, sino también para libros, merchandising y varios eventos. Por ello, esperan que los jugadores sigan apoyando tanto al mítico personaje como a los desarrolladores que hacen posibles estas obras.

Eso sí, por el momento, el último juego que podemos disfrutar de Kirby está disponible en Nintendo Switch bajo el nombre de Kirby Fighters 2. Se trata de una divertida propuesta en la que los jugadores pueden elegir entre varios personajes de este fascinante mundo para competir con sus espectaculares habilidades y todo tipo de propuestas diferentes.