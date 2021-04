Después de que Apex Legends anunciara el evento War Games, que llegará muy pronto al juego, su desarrolladora ha querido hablar sobre cómo va a intentar ponerle fin a uno de los mayores problemas del juego. Otros títulos del mismo género ya se han encontrado con problemas con jugadores tramposos y es por ello que Respawn Entertainment quiere trabajar cuidadosamente para acabar con ellos de una vez por todas.

A través de Twitter, el director de comunicaciones de la desarrolladora de Apex Legends, Ryan Rigney, ha comentado que por el momento el estudio no cuenta con una solución específica para este problema. Esto no quiere decir que no estén trabajando en ello, sin embargo necesitan tiempo para crear las medidas exactas para combatirlo.

Como bien Rigney, el equipo ya ha estado mirando algunas vías posibles para resolver el problema pero aún necesitan trabajar más para poder desarrollar un plan sólido. De todos modos son conscientes de que son muchos los jugadores que se ven afectados actualmente con este problema y es por ello que intentarán tener una actualización lista lo antes posible.

Si bien no es la primera vez que una compañía se menciona sobre este problema y las medidas que se van a llevar a cabo, Respawn Entertainment ha querido ser claro con todo su plan de acción. Como bien comenta en su tuit Rigney, prefieren que los jugadores sepan en todo momento en lo que está trabajando la compañía y no enviar mensajes vacíos y sin sentido.