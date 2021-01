La versión física de Scott Pilgrim se convierte en el lanzamiento más grande de Limited Run Games

El videojuego basado en los cómics de Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley volvió después de la friolera de 11 años para adaptarse a las plataformas actuales. Siguiendo la historia de las novelas gráficas, se trata de un videojuego beat ‘em up de Ubisoft en el que básicamente tenemos que enfrentarnos a la liga de malvados ex de Ramona Flowers para ganarnos su corazón. Con un estilo pixel art muy distintivo, tendremos que abrirnos paso a través de los diferentes niveles, los cuales nos sorprenderán con mecánicas de algunos juegos clásicos.

La remasterización de Scott Pilgrim vs The World: The Game se lanzó el pasado 14 de enero para diferentes consolas. Además, y a diferencia de su estreno original, por primera vez el juego contaba con un lanzamiento físico, por lo que las tres ediciones coleccionista han ayudado a que el juego de Scott Pilgrim contra el mundo haya tenido una buena acogida.

Douglas Bogart, director de Limited Run Games, Scott Pilgrim vs The World: The Game se ha convertido en el mayor lanzamiento de la compañía. Para agradecer todo el apoyo recibido por parte de la comunidad fan, compartió recientemente un tuit en el que informa que el juego vendió más de 25 copias en menos de 3 horas en su versión para Nintendo Switch.

El juego de Scott Pilgrim se lanzó originalmente para Xbox 360 y PlayStation 3 en 2010. Cuatro años más tarde fue eliminado del catálogo de juegos, por lo que es una gran noticia tener la oportunidad de poder hacernos nuevamente con este título de culto a través de nuestra Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One o PC.