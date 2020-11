Lara Croft da el salto a móviles con su nuevo gratuito Tomb Raider Reloaded

Todos los jugadores tienen muy presente el nombre de Lara Croft. Después de todo, se ha presentado como uno de los personajes más completos y con grandes retos para superar. No solo son sus habilidades, sino sus ganas de conocer y descubrir los misterios los que han cautivado a medio mundo, siguiendo muy de cerca sus grandes pasos en obras sorprendentes como Shadow of the Tomb Raider.

Pero Lara todavía tiene mucho que ofrecernos, en esta ocasión con una propuesta un poco diferente a lo que los jugadores estaban esperando. Desarrollado por Emerald City Games se presenta Tomb Raider Reloaded, un juego gratuito para móviles que tiene prevista su llegada a dispositivos móviles en 2021 y que, por supuesto, llevará toda la acción de los juegos a nuestros bolsillos.

Tomb Raider Reloaded | Square Enix

Por el momento son muchos los detalles que desconocemos, pero Square Enix ya ha querido acercarnos un poco más su obra con un pequeño teaser que nos muestra el gran cambio de la heroína. Tenemos, por ello, ante nosotros una aventura que resultará sorprendente y que sin duda ningún fan de este gran personaje debe perderse. Eso sí, el diseño del traje rinde homenaje, sin duda, a las primeras apariciones del personaje.

Lo que debemos saber es que se trata de un título free-to-play que contará con microtransacciones en su interior. Por ello, todos los jugadores ansiosos por poder vivir su gran acción tendrán la oportunidad sin ningún tipo de problema. Eso sí, tendremos que esperar un poco más para conocer tanto fecha de lanzamiento como plataformas para Tomb Raider Reloaded.