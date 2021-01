Lara Croft podría llegar a Fortnite en forma de skin muy pronto

La nueva temporada de Fortnite: Battle Royale se ha convertido en una de las favoritas de muchos jugadores. Después de todo, no se ha limitado a introducir una buena variedad de novedades jugables, sino que incluso nos propone poner a prueba nuestra habilidad con todo tipo de personajes más que llamativos de distintas licencias. Entre ellos se encuentra Kratos, el gran protagonista de God of War.

Pero si esto no fuese suficiente, parece que Epic Games podría tener una nueva sorpresa para los jugadores. Esta vez centrándose en una heroína que muchos conocen por sus grandes obras y su valor. Sin duda, no podríamos estar hablando de otra que no sea Lara Croft, un personaje más que destacable dentro del mundo de los videojuegos y cuyas últimas filtraciones avanzarían su llegada al battle royale.

Ha sido la comunidad de dataminers la que ha adelantado esta posibilidad. Para ello han mostrado distintas pistas sobre el futuro de Fortnite donde indican que no solo nos encontraríamos ante una gran posibilidad para los jugadores, sino que sería una propuesta que llegaría muy pronto. Claro que esta mención se realiza mediante el nombre en clave de “Typhoon” y que, más tarde, acompañaba un mensaje muy extraño por parte de la cuenta oficial de Tomb Raider.

Por supuesto, a falta de una confirmación por parte de Epic Games, debemos tener en cuenta que se puede tratar de algo totalmente diferente o incluso un plan que finalmente no se incluya. Aún así, os recordamos que podéis disfrutar de Fortnite: Battle Royale en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android.