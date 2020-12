Los creadores de Apex Legends y Titanfall ya estarían trabajando en un nuevo proyecto

En los últimos años el nombre de Respawn Entertainment se ha convertido en uno de los más reconocidos. No solo por su gran éxito con la saga Titanfall, sino por los trabajos que han llegado también en años posteriores, como es Apex Legends o el sorprendente Star Wars Jedi: Fallen Order. Por ello, todas las miradas se mantienen atentas a cada nuevo plan de la compañía, incluyendo la contratación de nuevo personal.

Entre todos los proyectos en los que trabaja actualmente la compañía, actualmente se encuentra el posible desarrollo de una nueva IP, tal y como parece insinuarse en las nuevas ofertas de empleo del equipo. Después de todo, en estas se menciona que el estudio estaría buscando formar un pequeño equipo de desarrolladores para dar comienzo al desarrollo de una nueva IP. Eso sí, hay un detalle más que interesante en la oferta ya que se menciona que este equipo sería el encargado de crear tecnologías que permitan vivir aventuras para siempre.

Titanfall | Electronic Arts

Muchos jugadores han llegado a la conclusión de que podría tratarse de un juego como servicio, tal y como sucede con Apex Legends, dando así apoyo constante a una obra para darle ese aire fresco que lo haga parecer nuevo. Eso sí, llama la atención el hecho de que tenga que tratarse de un equipo pequeño, por lo que tendremos que esperar algún tipo de confirmación para conocer sus verdaderos planes.

Mientras tanto, os recordamos que es posible disfrutar de grandes obras de la compañía, como se trata de Apex Legends, el battle royale que está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Eso sí, si prefieres una aventura espacial, entonces Star Wars Jedi: Fallen Order es tu opción. Un título que no ha dejado de sorprender a los jugadores desde su llegada a PC, Xbox One y PlayStation 4.