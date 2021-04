Los creadores de God of War estarían trabajando en un nuevo juego de fantasía, según una oferta de empleo

Muchos jugadores siguen de cerca los pasos realizados por Santa Monica Studio, compañía encargada de la creación de God of War y quien trabaja actualmente en una secuela para PlayStation 5, con la esperanza de su posible lanzamiento también en la actual generación. Si bien por ahora no son muchos los detalles que se han desvelado al respecto, muchos jugadores están impacientes por ver las novedades, más aún cuando se ha dado a conocer que trabajan en otro misterioso proyecto.

Según las últimas informaciones, el equipo no solo estaría centrado en God of War Ragnarok, sino que también tendría planes de sacar adelante un nuevo proyecto que, hasta ahora, no ha sido presentado. Pero por suerte, gracias a las ofertas de empleo de la compañía podemos conocer un poco más sobre la propuesta y que, según sus insinuaciones, estaría presente en un nuevo mundo de fantasía.

God of War | Santa Monica

Parece que estaríamos ante una nueva licencia de la compañía. Actualmente el estudio busca a un artista conceptual de personajes sénior, destacando entre sus tareas el mantenimiento de sólidas alianzas creativas y colaborativas entre áreas temáticas. De este modo su trabajo se centraría en ayudar a desarrollar aún más a los personajes del juego, el lenguaje visual e incluso las reglas configuradas para mundos de fantasía.

Además, se pide que tenga fuertes habilidades de diseño, con la capacidad de representar personajes, criaturas y accesorios realistas y creíbles de fantasía. Si bien esto puede cambiar con el tiempo de desarrollo, parece que la ambientación y temática están claras y quieren un juego propio del mundo de la fantasía. Eso sí, por el momento tendremos que esperar para conocer un poco más a fondo este proyecto y, sobre todo, si finalmente también se trata de un proyecto que cuente con Cory Barlog, creador del último God of War, como director.