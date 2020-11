Los creadores de Life is Strange desarrollan actualmente seis nuevos juegos

Actualmente el estudio Dontnod Entertainment está preparando el gran estreno de Twin Mirror, pero eso no impide que sigan adelante con sus nuevos proyectos. En esta ocasión, confirmando que actualmente han inaugurado un nuevo estudio en Montreal, Canadá, con un equipo de aproximadamente 50 desarrolladores. Todo esto exponiendo grandes datos en su entrevista con VentureBeat.

Tomando como referencia la historia de Telltale Games para evitar caer en el mismo error, el estudio asegura estar creciendo, pudiendo de este modo confirmar que se encuentran con seis juegos en producción. Sus lanzamientos recientes han sido muy exitosos, por lo que se sienten muy orgullosos tanto con los resultados obtenidos gracias a los medios como por la recepción de los jugadores.

Tell Me Why | Dontnod Entertainment

Por supuesto, por el momento no sabemos detalles sobre estas nuevas producciones, pero lo que sí han adelantado es que en uno de ellos cuentan con la coproducción de Focus Home Interactive y llegan a apuntar estar muy interesados en un género en especial. De hecho mencionan que les gustan los juegos de rol de acción y en la ficción interactiva. Aunque, por supuesto, tendremos que esperar un poco más para poder saber sobre estos proyectos.

Por supuesto, debes saber que muchos de sus grandes éxitos se encuentran en Xbox Game Pass. De hecho muchos jugadores pueden disfrutar de las grandes propuestas presentes en Tell me Why, una obra cargada de significado y mensajes realmente importantes. Una de las características únicas de este gran estudio de desarrollo que no deja de fascinarnos con sus grandes historias.