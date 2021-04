Los Pilares de la Tierra, gratis en Epic Games Store

Epic Games ha publicado los juegos gratuitos que estarán disponibles durante la próxima semana en su tienda Epic Games Store, y que podremos descargarlos sin coste adicional durante una semana (hasta el jueves 22 de abril a las 17:00 horas).

Esta semana se han incorporado tres juegos gratuitos a la biblioteca, que son Deponia: The Complete Journey, The First Tree y Los Pilares de la Tierra.

Deponia: The Complete Journey es una colección de tres títulos de esta serie de aventuras y puzles. Incluye más de cuatro horas de comentarios de los desarrolladores, un mapamundi de Deponia que te permite seleccionar cada capítulo del juego, un amplio sistema gráfico con el registro de misiones, pantallas de ayuda en los minijuegos, un nuevo menú para iniciar el juego, nuevos coleccionables ocultos, etc.

Deponia: The Complete Journey | Daedalic Entertainment

The First Tree es un juego de exploración en tercera persona centrado en dos historias paralelas: la de una zorra en busca de su familia y la de un hijo que intenta reencontrarse con su padre en Alaska. Un juego corto centrado en la historia, con plataformas y algunos rompecabezas simples y sin enemigos.

Basado en el superventas mundial de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra cuenta la historia de la aldea de Kingsbridge de una forma interactiva completamente nueva. Una de las novelas más exitosas de todos los tiempos readaptada como un videojuego de tres partes.