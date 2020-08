Marvel’s Avengers confirma nuevas exclusividades temporales para PS4 y PS5

Para muchos jugadores fue toda una sorpresa saber que Spider-Man, el famoso héroe de Marvel, acabaría efectuando su llegada a Marvels Avengers como personaje exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5. Un detalle que más tarde explicaba el estudio puesto que Sony, actualmente, dispone de los derechos de este personaje tanto para llevarlo al cine como para el mundo de los videojuegos.

Pero esta no será la única exclusividad que se encontrará el equipo, sino que se han confirmado una serie de detalles exclusivos para los personajes. Al menos de manera temporal. Mediante un nuevo tráiler, el título ha mostrado los trajes que, durante un mes, estarán únicamente disponibles para los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5, los cuales podéis ver en el tráiler sobre esta noticia.

Marvel’s Avengers | Square Enix

El juego actualmente está siendo desarrollado por el equipo de Crystal Dynamics, equipo que trabaja en dar vida a los héroes más queridos por los jugadores. Su propuesta resulta de lo más interesante, sobre todo al invitar a los jugadores a trabajar en equipo para poder superar a los imponentes enemigos mientras nuestros héroes, una vez más, tratan de evitar el gran desastre.

Marvel’s Avengers estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Actualmente se encuentra en su beta cerrada para los jugadores de PS4, disponible únicamente para aquellos que hayan reservado el juego. Más tarde, a partir del 14 de agosto, estará disponible también para los usuarios que no hayan reservado el juego y para aquellos que quieran disfrutar de esta gran acción desde PC y Xbox One.