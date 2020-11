Minecraft Dungeons da la bienvenida al juego cruzado con una actualización gratuita

Muchos jugadores disfrutan diariamente de la acción presente en Minecraft, título que nos invita a sacar nuestro lado más creativo para sorprender con un amplio mundo repleto de increíbles creaciones. Pero si prefieres algo más de acción y buscas un gran reto, entonces no te puedes perder la propuesta presente en Minecraft Dungeons, título que nos invita a poner a prueba nuestra habilidad mientras nos enfrentamos a peligrosos monstruos en sus mazmorras.

Por supuesto, aunque el juego ya cuenta con todo tipo de increíbles propuestas, quiere garantizar que la experiencia sea incluso mejor. Por ello, ya es posible jugar con amigos, sin importar la plataforma en la que jueguen, gracias a la inclusión del juego cruzado. Una función que llega gracias a la nueva actualización gratuita de Minecraft Dungeons que ya está disponible.

Por otra parte, no solo nos encontramos con esta gran novedad, sino que la compañía ha adelantado un interesante dato para los jugadores. Y es que, para el futuro, la ambición del equipo apunta a traer el guardado en la nube. De este modo, los jugadores podrán llevar sus partidas a cualquier plataforma, con total conexión y simplemente continuando su partida en el punto en el que lo dejaron.

Por supuesto, si todavía no has disfrutado de la gran acción presente en el título de Mojang, te recordamos que está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de una ambiciosa propuesta en la que los jugadores pueden llevar a cabo todo tipo de pruebas y donde, por supuesto, grandes y peligrosos enemigos esperan impacientes para presentar sus obstáculos.