Minecraft estrenará la compatibilidad con PS VR en septiembre

Muchos son los jugadores que disfrutan diariamente de las grandes posibilidades presentes en Minecraft, la obra de Mojang que, desde su estreno, se ha convertido en un gran éxito que parece imposible de olvidar. De hecho, tantas son las oportunidades que ofrece que a día de hoy sigue siendo uno de los juegos con una de las mayores comunidades de jugadores.

Precisamente es para aquellos jugadores que disfrutan de la aventura en PlayStation 4 que el productor ejecutivo de la compañía, Rog Carpenter, ha confirmado que Minecraft contará con compatibilidad con PS VR a lo largo de este mismo mes. Durante su entrevista con el blog de PlayStation no ha dudado en explicar que además esta función llegará sin coste alguno para el jugador, sino que formará parte de una actualización gratuita.

Minecraft | Mojang AB

Asegura que se trata de una funcionalidad muy solicitada por los jugadores y por fin tienen ese esperado anuncio oficial para los jugadores. Minecraft será compatible finalmente con PS VR y lo hará muy pronto. Claro que, lamentablemente, no ha confirmado una fecha de lanzamiento, por lo que los jugadores tendrán que ser un poco pacientes para que esta gran función efectúe su llegada y poder disfrutarla desde el día uno.

Por supuesto, no hay nada que temer puesto que, para aquellos que quieran disfrutar de esta gran oportunidad, se ha especificado que se trata del mismo Minecraft de siempre. Eso sí, con una perspectiva más cercana gracias a la realidad virtual. Por supuesto, si todavía no has disfrutado de la gran experiencia de Minecraft debes saber que está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.