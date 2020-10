Need for Speed: Hot Pursuit Remastered confirma su llegada a PC, Switch, One y PS4

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de todo tipo de rumores sobre la posible llegada de Need for Speed: Hot Pursuit con un espectacualr remaster. Y aunque ya se mencionaban plataformas e incluso todo tipo de propuestas, finalmente la confirmación ha llegado para anunciar que su estreno está mucho más cerca de lo que realmente se esperaba puesto que será el 6 de noviembre cuando finalmente podamos probarlo.

Eso sí, debes saber que su estreno será una semana más tarde en Nintendo Switch, tal y como han desvelado sus creadores. Pero eso no impide que los jugadores puedan disfrutar de esta gran acción a partir del 13 de noviembre, momento en el que las carreras a gran velocidad y la acción en la pista llegará a la plataforma para poner a prueba nuestros conocimientos.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered | Electronic Arts

Entre las grandes mejoras que encontraremos en la remasterización, tendremos la oportunidad de disfrutar de geniales gráficos, actualizando de este modo las texturas, modelos e incluso la cantidad de objetos a las que se refiere. Aunque eso sí, habrá plataformas en las que incluso llegue a alcanzar la resolución 4K para una experiencia aún más prometedora.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered tendrá su gran estreno el 6 de noviembre en PC, Xbox One y Playstation 4, una semana más tarde en Nintendo Switch. Tenemos ante nosotros una de las experiencias más prometedoras e increíbles. Un título que fue elogiado por todos los jugadores y que ahora regresa con una propuesta aún más interesante.