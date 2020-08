Nintendo Direct Mini: Resumen con todos los anuncios para Nintendo Switch

Actualmente el mundo de los videojuegos se encuentra cerca de un gran cambio y la compañía japonesa, Nintendo, es una de las que está preparada para ofrecer grandes sorpresas a los jugadores. Eso sí, a pesar de que son muchos los rumores que señalan la llegada de un nuevo Nintendo Direct o incluso un modelo más completo para Nintendo Switch, la compañía no se ha pronunciado, sino que el misterio continúa bien presente.

Pero con todas las miradas puestas en ellos, finalmente la compañía ha decidido compartir un nuevo Nintendo Direct Mini centrado en novedades que están por llegar a la consola híbrida. El ritmo musical, las aventuras RPG y mucho más nos esperan en este completo programa de apenas 20 minutos que te resumimos a continuación.

Kingdom Hearts Melody of Memory

La aventura musical inspirada en Kingdom Hearts prepara su llegada a la consola híbrida. Con todo tipo de mundos, canciones muy reconocidas y, por supuesto, los personajes más queridos por los jugadores, tendremos que enfrentarnos a enemigos y revivir algunas de sus escenas dejándonos llevar por el ritmo de la música. Todo esto gracias a Kingdom Hearts Melody of Memory, título que efectuará su llegada el 13 de noviembre.

Fuser

Si ser DJ ha sido siempre un sueño a cumplir, entonces llega el momento de poder disfrutar de esta gran propuesta con Fuser. Esta obra llega como creación de los desarrolladores de Rock Band y tiene intención de sacar el artista que llevamos dentro. Todo esto con una propuesta que llegará este mismo año a Nintendo Switch.

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack

Siguiendo un poco la estela del ritmo, se nos presenta una aventura un poco diferente. Tenemos ante nosotros la llegada de dos juegos de la serie Taiko en un solo paquete. De este modo los jugadores podrán vivir grandes aventuras dejándose llevar por el ritmo que estrenará su gran propuesta este mismo invierno.

World of Tanks Blitz

Cambiando un poco la dinámica de juego, nos encontramos con World of Tanks. En esta aventura tendremos que pensar muy bien nuestra estrategia militar mientras mostramos nuestra gran habilidad conduciendo un tanque. Todo esto en la propuesta que efectúa su llegada ya mismo.

Big Rumble Boxing: Creed Champions

Si para ti es mejor subirte al ring y comenzar a pegar golpes, entonces Big Rumble Boxing es para ti. Con esta interesante propuesta los jugadores encuentran el título perfecto para ponerse en la piel de los profesionales y comenzar a pegar puñetazos al puro estilo de Rocky. Todo esto con escenarios que nos llevan a la calle o incluso a lugares oficiales y que estará disponible a partir de 2021.

Collection of SaGa Final Fantasy Legend

Los RPG tienen una gran importancia dentro de este directo. En esta ocasión con la llegada de una espectacular colección centrada en los clásicos. Los jugadores tendrán la oportunidad de recorrer mundos fantásticos mientras luchan contra monstruos e incluso modifican a sus personajes. Todo esto como parte de la conmemoración por su treinta aniversario, lo que le dará una nueva vida a partir del 15 de diciembre en Switch.

Just Dance 2021

La serie Just Dance crece un poco más confirmando la llegada de un nuevo título. Es el momento de coger los mandos, ponerse a bailar y dejarse llevar por el ritmo musical. Todo esto en una propuesta que no solo traerá aún más canciones para disfrutar, sino que incluso presentará grandes novedades en su propuesta y que podremos conocer mejor a partir del 12 de noviembre.

Puyo Puyo Tetris 2

Dos títulos sorprendentemente legendarios se unen para ofrecernos uno de los productos más espectaculares con una nueva entrega que llega con todos los modos de juegos del original e incluso algunas grandes novedades. De este modo, los jugadores podrán aprovechar incluso el modo online a partir del 8 de diciembre.

Minecraft Dungeons Creeping Winter DLC

Si la aventura propuesta por Minecraft Dungeons ya te parecía suficientemente grande, ahora llega el momento de disfrutar de su espectacular DLC. Entornos nevados, enemigos aún más peligrosos y todo tipo de novedades para su historia llegan con este contenido adicional a partir del 8 de septiembre.

Jump Force Deluxe Edition

El anime y los videojuegos encuentran una perfecta mezcla en este espectacular juego de acción y peleas. Llega el momento de poner a prueba tu habilidad con algunos de los personajes más destacados y disfrutar de la verdadera acción con este increíble título que verá la luz el 28 de agosto.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Llega el momento de revivir la emocionante historia de este sorprendente título de rol cooperativo de culto. Con esta revisión no solo encontramos gráficos mejorados, sino que podemos disfrutar de una espectacular propuesta que luce de maravilla en Switch y que estará disponible a partir del 27 de agosto.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Ya estamos en el final y, como no podía ser de otra forma, es el momento de conocer todos los detalles de uno de los títulos que más gustan a los fans de los simuladores de fútbol. Arcade, basado en un anime legendario y, por supuesto, con tiros espectaculares, se nos presenta Captain Tsubasa: Rise of New Champions, título que verá finalmente la luz el 28 de agosto.