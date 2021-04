Nintendo estaría preparando varios anuncios relacionados con The Legend of Zelda, según un insider

Si hace poco Nintendo nos sorprendía con una gran celebración por todo lo alto de Super Mario, ahora llega el momento de The Legend of Zelda. Una propuesta que sin duda muchos jugadores esperan ya que se trata de una de las licencias más queridas de la compañía donde un valiente héroe no duda en rescatar a un gran reino, para ello teniendo que superar todo tipo de obstáculos.

Por el momento el único plan para este aniversario que la compañía ha confirmado es la llegada de The Legend of Zelda: Skyward Sword en Nintendo Switch. Esto ha provocado dudas por muchas partes, a pesar de que algunos insiders han apuntado que esto se debe a que todavía están celebrando el aniversario de Super Mario. Y parece que podría ser verdad puesto que, según menciona Jeff Grubb, el E3 llegaría cargado de novedades.

No habla solo de un juego, sino que hace referencia a los planes en plural. Menciona que, aunque por el momento solo se ha confirmado una remasterización, la compañía tendría más trabajos en camino. Lamentablemente, para todos los jugadores que esperaban con ganas la llegada de Metroid Prime 4, parece que este no tiene tanta confianza a que este lanzamiento se produzca pronto.

Claro que, como bien os indicamos, se trata de un rumor que, lamentablemente, por ahora no ha sido confirmado por la compañía. Por ello, si realmente se tratan de noticias que la compañía tiene intención de compartir en el E3, parece que tendremos que esperar hasta el evento para poder conocer un poco más. Mientras tanto, os recordamos que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tendrá su gran estreno este mismo verano, exactamente el 16 de julio en Nintendo Switch.