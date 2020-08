Nintendo podría celebrar una nueva presentación este mes, según una filtración

Los fans de Nintendo están impacientes por conocer las grandes novedades que están por llegar por parte de la compañía japonesa. Una serie de novedades que vienen acompañadas de estrenos que todavía esperamos poder conocer, entre ellos la esperada presentación de Zelda Breath of the Wild 2, la secuela con la que la compañía nos sorprendía durante el E3 2019 y de la que todavía no conocemos información.

Pero actualmente lo que más esperan los jugadores es un nuevo directo, algo que traiga consigo las novedades que la compañía tendría que haber presentado durante el E3 2020, evento cancelado debido a la pandemia. Y a pesar de que la compañía ya ha ido mostrando algunas novedades en pequeñas dosis centradas en sus Direct Mini, la información compartida por el conocido insider Jeff Grubb insinúan la posible presentación de un Direct un poco más amplio.

En su mensaje en redes sociales menciona una serie de eventos que tendrán lugar este agosto. Pero lo que más sorprende es que, en medio de estas, se menciona la presentación de Nintendo, aunque no se confirma una fecha. Simplemente esta parece estar ubicada entre el 11 y el 22 de agosto, aunque no parece tener la certeza de la compañía para un momento específico.

Por supuesto, tendremos que seguir esperando un poco más para poder saber si finalmente Nintendo se anima a anunciar grandes novedades o, por el contrario, queda en un plan de futuro. Lo que sí tenemos claro es que Nintendo tiene la atención de los jugadores en su campo, preparándose para novedades y todo tipo de opciones que, por el momento, no han visto la luz.