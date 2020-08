Nintendo podría tener grandes planes para Zelda por su 35 aniversario

En las últimas semanas se han dado a conocer pistas sobre los posibles planes de Nintendo con la licencia The Legend of Zelda. Entre sus novedades se encontraba la mención a un nuevo registro de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lo que hizo que muchos jugadores llegaran a teorizar con la posible vuelta de uno de los títulos más queridos. Y es posible que no lleguen a estar equivocados del todo.

Esta teoría parece estar muy bien apoyada en nuevos registros realizados por la compañía y relacionados totalmente con la licencia The Legend of Zelda. Con el 35 aniversario cada vez más cerca y el cual se celebrará en febrero de 2021, la compañía ha realizado una serie de movimientos que han provocado que los jugadores se mantengan muy atentos a los posibles cambios que están por llegar.

Según ha compartido el usuario de Twitter, NaZ, se hace mención a que la compañía podría tener grandes planes para la licencia puesto que, como bien indica el usuario, estos movimientos siguen muy de cerca los pasos realizados en su día por la compañía para Mario y que llevaba a la teoría de que este mismo año recibiremos un juego con una colección de Mario. Pero, ¿podría suceder esto mismo? Esta es una de las teorías más populares entre los jugadores.

Otros optan por pensar que pueda tratarse de la gran vuelta de la secuela de Zelda: Breath of The Wild, misterioso título que se anunció durante el final del E3 2019 y que hasta la fecha no ha visto la luz. Lamentablemente por el momento tendremos que seguir esperando para saber cuáles son las decisiones tomadas por la compañía y lo que está por llegar en este tiempo.