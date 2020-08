Nintendo podría tener planes para lanzar un nuevo modelo de Switch el próximo año

La actualidad sobre los títulos de Nintendo es un completo misterio pues la compañía ha optado por un estilo de anuncio en el que no desvelan la información hasta estar seguros de que van a ofrecer su experiencia en un periodo de tiempo muy corto. A pesar de ello, siempre hay casos excepcionales, como la secuela de Breath of the Wild, que nos mantiene atentos a cada nuevo movimiento. Pero, ¿y qué sucede con las consolas?

Actualmente Nintendo Switch parece una de las consolas que se mantendrán un poco más de tiempo en el mercado. Pese a ello, podría estar actualmente la compañía preparando una gran noticia para los jugadores, tal y como menciona el periódico taiwanés Economic Daily News, quienes mediante una reciente noticia aseguran que Nintendo tiene una gran noticia que ofrecer a los jugadores a finales de este mismo año y que estaría fuertemente vinculado al lanzamiento de un nuevo modelo para Nintendo Switch.

Este nuevo modelo, según aseguran varios fabricantes, comenzaría su producción a finales de este mismo año para efectuar su llegada en el primer trimestre del año que viene. Eso sí, se menciona que este nuevo modelo no se limitaría a ser una pequeña actualización, sino que contaría con una pantalla mejorada y una “interactividad” también actualizada. Contando, por otro lado, con que incluso su mando sería mejorado y agregaría nuevas funciones para los jugadores.

El insider Nibel señala que espera que se trate de un modelo Pro, con una interesante mejora como en su día sucedió con las consolas portátiles de la compañía. Pero, mientras esperamos nueva información, recordamos que Nintendo hasta la fecha no ha confirmado ni desmentido esta información, por lo que tendremos que mantenernos a la espera de ver cuál es su próximo movimiento.