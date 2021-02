Nintendo sorprende a los jugadores al registrar nuevamente la marca The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

El aniversario de Super Mario ha sido uno de los grandes momentos a celebrar por todo lo alto. Después de todo, los jugadores pueden disfrutar de una gran variedad de contenido que no solo se centra en el merchandising, sino también en la gran variedad de propuestas en juegos. Por ello, es importante destacar que este año también se celebra el cumpleaños de The Legend of Zelda.

Este 35 aniversario es un momento muy especial para muchos jugadores. Después de todo, es un momento para recordar una de las licencias que ha estado muy presente en las consolas de Nintendo. Por ello, ningún jugador pierde de vista las novedades relacionadas con la compañía, entre las cuales nos encontramos con todo tipo de rumores como una posible Direct centrada en la licencia o, incluso, el hecho de que Nintendo ha registrado nuevamente los derechos sobre The Legend of Zelda: Phantom Hourglass.

Este movimiento ha sorprendido a muchos jugadores, sobre todo al ser la secuela sorprendente de Wind Waker. Muchos hablan de que pueda tratarse finalmente de un recopilatorio que traiga consigo algo del estilo Super Mario 3D All-Stars, con una Zelda Collection que se lleva rumoreando mucho tiempo. Pero, lamentablemente, por el momento la compañía no ha confirmado esta información, por lo que habrá que ser paciente.

Lo que sí sabemos es que la compañía está moviendo ficha puesto que, no hace mucho, se confirmaba la renovación de la marca con Zelda: Ocarina of Time e incluso la filtración de información reciente con Breath of the Wild 2. ¿Qué novedades tenemos en camino? Por el momento habrá que ser paciente para comprobar qué tenemos cerca de nosotros y cómo podremos disfrutar de todas estas novedades.