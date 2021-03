No descuides tu vida por los videojuegos: el poderoso mensaje de ElXokas a los jóvenes españoles

La COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos. El día a día es muy diferente en la actualidad al que podíamos tener hace un año y medio. El confinamiento ha provocado que dejemos de ver a nuestros amigos y en el peor de los casos incluso a familiares. Pasar largos periodos de tiempo en casa ha sido una lucha constante para muchos, buscando diferentes de estar entretenidos. Con el boom de Twitch, diversos streamers han sido de gran ayuda para esas personas que querían disfrutar de un rato agradable.

Ibai ha sido uno de los más destacados en los últimos meses, pero también otros nombres como ElXokas, quien en las últimas horas ha protagonizado un poderoso mensaje, precisamente dirigido a todos aquellos jóvenes que, a diferencia de tiempo atrás, ahora no consiguen despegarse de la pantalla.

El popular streamer de World of Warcraft, entre otros videojuegos, comentaba una noticia que le dejó impactado. El caso de una madre cuyo hijo se negaba a salir de casa, sólo queriendo pasar tiempo en su habitación jugando a videojuegos. ‘El contenido y el entretenimiento en internet es algo muy guay, muy entretenido y muy interesante, y que te puede solventar en muchos casos entretenimiento cuando estás en casa; pero no debes descuidar todo lo demás’, explicaba ElXokas.

El streamer destacaba que los jóvenes deben de aprovechar esas pequeñas mejoras en las restricciones: poder salir algo más a ver a los amigos y a la familia, o con las medidas adecuadas salir a tomar algo con ellos. ‘La virtud está en el término medio. Debéis forzaros a veces a salir, igual que lo hago yo. Yo también soy un tío solitario, al que le gusta estar en casa [...] No debéis descuidar vuestra vida totalmente porque no es bueno, porque si la descuidáis tanto acabaréis siendo unos seres antisociales y eso no es bueno, no es positivo, no os va a ayudar en nada’.

El mensaje de ElXokas estaba dirigido principalmente a aquellos jóvenes o personas que, con la excusa de la COVID-19, habían decidido pasar mucho más tiempo del normal en casas, en sus habitaciones frente a una pantalla, ya sea jugando a videojuegos o viendo directos en Twitch de forma constante. ‘Os pido por favor que le ganéis la mano al Covid, y que le ganéis la mano a este tipo de situaciones tan complicadas que a veces nos pone la vida. Animo a todos los que estáis teniendo malos momentos. Está bien disuadirse, disfrutar de este streaming, de otros streamings, evadirse un poco de la mierda de año que hemos pasado en 2020 y principio 2021, pero no bajéis la guardia, vendrán tiempos mejores.